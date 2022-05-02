TikTok опроверг информацию о возможности публикации видео для россиян

TikTok опроверг информацию о якобы появившейся возможности для пользователей из России размещать видео на своей платформе.
Ранее в некоторых СМИ появились сведения о том, что соцсеть вновь открыла доступ к публикации нового контента для граждан РФ.
"В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", - сообщили ТАСС в пресс-службе TikTok.
В начале марта соцсеть объявила о приостановке распространения нового контента и возможности осуществления прямых трансляций на территории РФ из-за закона о фейках.