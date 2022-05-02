TikTok опроверг информацию о возможности публикации видео для россиян

TikTok опроверг информацию о якобы появившейся возможности для пользователей из России размещать видео на своей платформе.

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Ранее в некоторых СМИ появились сведения о том, что соцсеть вновь открыла доступ к публикации нового контента для граждан РФ.

"В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", - сообщили ТАСС в пресс-службе TikTok.