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40 минут назад

TikTok опроверг информацию о возможности публикации видео для пользователей из России

ТАСС

TikTok опроверг информацию о якобы появившейся возможности для пользователей из России размещать видео на своей платформе.

TikTok опроверг информацию о возможности публикации видео для россиян
Фото: ShutterstockShutterstock

Ранее в некоторых СМИ появились сведения о том, что соцсеть вновь открыла доступ к публикации нового контента для граждан РФ.

"В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена", - сообщили ТАСС в пресс-службе TikTok.

В начале марта соцсеть объявила о приостановке распространения нового контента и возможности осуществления прямых трансляций на территории РФ из-за закона о фейках.

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