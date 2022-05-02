Раскрыта новая схема кражи данных россиян

В России хакеры всё чаще стали получать конфиденциальную информацию о клиентах IT-гигантов, маскируясь под представителей правоохранительных органов разных стран. Жертвами становятся пользователи самых разных возрастов, сообщил «Коммерсант». Хакеры получают ту же информацию, что обычно запрашивают сотрудники полиции, контрразведки и других ведомств.

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Благодаря использованию экстренной процедуры получения документов злоумышленники могут получить доступ к личной информации клиентов. В отличие от стандартных запросов, экстренные запросы не нужно заверять в суде.

Любой представитель правоохранительных органов может отправить составленный по определённой форме запрос в любую компанию или социальную сеть. Поскольку такого вида запрос не заверен судом, компании не обязаны их удовлетворять. Часто в данном случае срабатывает и простая психология, отметило издание.

По некоторым данным, хакеры крадут не только финансовую информацию. Злоумышленники часто получают данные об аккаунтах пользователей и доступ к компьютерам с личной информацией и начинают шантажировать жертв. Они вынуждают пострадавших — чаще несовершеннолетних и женщин — соглашаться на интимные съёмки, разговаривать на интимные темы. Часто преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, что ещё больше запугивало жертв.