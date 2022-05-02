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1 час назад

Хакеры научились красть данные россиян с помощью фальшивых полицейских запросов

Секрет Фирмыиещё 1

В России хакеры всё чаще стали получать конфиденциальную информацию о клиентах IT-гигантов, маскируясь под представителей правоохранительных органов разных стран. Жертвами становятся пользователи самых разных возрастов, сообщил «Коммерсант». Хакеры получают ту же информацию, что обычно запрашивают сотрудники полиции, контрразведки и других ведомств.

Раскрыта новая схема кражи данных россиян
Фото: Getty ImagesGetty Images

Благодаря использованию экстренной процедуры получения документов злоумышленники могут получить доступ к личной информации клиентов. В отличие от стандартных запросов, экстренные запросы не нужно заверять в суде.

Любой представитель правоохранительных органов может отправить составленный по определённой форме запрос в любую компанию или социальную сеть. Поскольку такого вида запрос не заверен судом, компании не обязаны их удовлетворять. Часто в данном случае срабатывает и простая психология, отметило издание.

По некоторым данным, хакеры крадут не только финансовую информацию. Злоумышленники часто получают данные об аккаунтах пользователей и доступ к компьютерам с личной информацией и начинают шантажировать жертв. Они вынуждают пострадавших — чаще несовершеннолетних и женщин — соглашаться на интимные съёмки, разговаривать на интимные темы. Часто преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, что ещё больше запугивало жертв.

Ранее «Секрет» сообщал, что Соединённые Штаты ввели санкции против хакерской группировки Lazarus Group. Её участников подозревают в связях с КНДР. Минфин США внёс Ethereum-кошелёк, принадлежащий хакерам, в чёрный список (SDN).

Наука и техника,Коммерсант,Казначейство США,
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