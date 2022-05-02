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18 минут назад

В обновлениях для Windows нашли вирус-вымогатель

Газета.Ruиещё 1

Пользователи Windows оказались атакованы вирусом Magniber, который хакеры спрятали в поддельных обновлениях системы. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В обновлениях для Windows обнаружен вирус
Фото: ReutersReuters

Зараженную программу обнаружили в файлах, которые распространялись в сети под видом накопительных обновлений и патчей безопасности для Windows 10. Специалисты нашли упоминание опасной программы на форумах пользователей ОС от Microsoft. В распространяемых злоумышленниками файлах оказалась программа, которая после ее запуска блокировала работу системы и вымогала выкуп.

Журналисты выяснили, что зараженные материалы часто распространяли под названием Win10.0_System_Upgrade_Software.msi.

Файлы были найдены на сайтах, дизайн которых повторял внешний вид официальных ресурсов Microsoft. После запуска программы вирус запускал сканирование системы и шифровал все находящиеся в памяти компьютера документы. Зловредное ПО добавляло ко всем файлам произвольное восьмизначное расширение, например, .gtearevf.

Также в каждом каталоге на диске зараженного компьютера появлялся файл readme.html, в котором сообщалось, что для разблокировки устройства и дешифровки документов необходимо заплатить выкуп в криптовалюте. Мошенники требовали от жертв примерно 2500 долларов или около 180 тысяч рублей.

Ранее специалисты заметили, что в 2022 году мошенники продолжили распространять опасные вирусы под видом обновлений для Windows 11. Зловредное ПО обычно сканировало компьютер и похищало пароли от различных сайтов и сервисов.

Наука и техника,Microsoft,
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