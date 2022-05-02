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1 час назад

Эксперт назвал условие возгорания мобильного телефона в кармане

Рамблер

Смартфон, в особенности с литий-ионной и литий-полимерной батареей, в жару может загореться в кармане. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

Эксперт предупредил, что смартфон в жару может загореться в кармане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Некоторые виды аккумуляторов могут загореться или же вспухнуть под воздействием высоких температур даже в кармане… Если мобильное устройство питается от литий-ионного или литий-полимерного аккумулятора, а это самые распространенные типы батарей, вы можете столкнуться с явлением теплового выброса, которое может привести к самовозгоранию батареи», — подчеркнул Кувиков.

Эксперт также посоветовал внимательно следить за уровнем яркости экрана и отрегулировать внутренние настройки. Вне помещений также следует отключить модуль Wi-Fi, поскольку иначе устройство будет постоянно искать доступную для подключения сеть, что тоже поспособствует нагреванию.

«Для защиты своего устройства в жару стоит держать устройства подальше от прямых солнечных лучей, не использовать плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. Сократите число одновременно работающих приложений, поскольку это тоже может привести к перегреву», — отметил Кувиков.

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