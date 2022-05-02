Эксперт предупредил, что смартфон в жару может загореться в кармане

«Некоторые виды аккумуляторов могут загореться или же вспухнуть под воздействием высоких температур даже в кармане… Если мобильное устройство питается от литий-ионного или литий-полимерного аккумулятора, а это самые распространенные типы батарей, вы можете столкнуться с явлением теплового выброса, которое может привести к самовозгоранию батареи», — подчеркнул Кувиков.