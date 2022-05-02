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38 минут назад

Стала известна дата первого после смерти Жириновского съезда ЛДПР

Lenta.ruиещё 2

Нового председателя ЛДПР выберут 25 мая на съезде партии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первый съезд Либерально-демократической партии России (ЛДПР) после смерти ее лидера Владимира Жириновского пройдет 25 мая. Дата события стала известна РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией.

В фракции ЛДПР в Госдуме ранее сообщали, что решение о дате и месте проведения съезда будет обнародовано после 15 мая, отмечает агентство. Ожидается, что на нем выберут нового председателя партии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что вопрос о новом лидере ЛДПР должна решать сама партия. По его словам, это связано с внутрипартийными процессами. До этого стало известно, что вероятными преемниками Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР в первую очередь считают Леонида Слуцкого, Ярослава Нилова и Михаила Дегтярева.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни.

Наука и техника,Ярослав Нилов,Михаил Дегтярев,Владимир Жириновский,Дмитрий Песков,ЛДПР,Госдума,
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