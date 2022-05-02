В Альпах нашли останки ихтиозавров

Останки трех ихтиозавров, обнаруженных в швейцарских Альпах, были описаны палеонтологами. Длина двух животных составляла 15 и 21 м. Также был найден самый большой из известных зуб ихтиозавра — длиной 15 см. У другого скелета выдающимся оказался туловищный позвонок — крупнейший на территории Европы и второй по размеру в мире.

Фото: © shutterstock.com © shutterstock.com

Ихтиозавры могли весить около 80 тонн — она обитали в Мировом океане, окружавшем континент Пангею, 250 млн лет назад.

Останки их находят по всей планете, но большинство не отличаются огромными размерами. Кости самых крупных животных находили в Гималаях, Северной Америке и Новой Каледонии, а теперь и в Альпах. Их обнаружили на высоте 2,8 км — 200 млн лет назад здесь было дно на мелководье лагуны, куда ихотизавры заплывали за рыбой.