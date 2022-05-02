В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

В Альпах нашли останки ихтиозавров

Gismeteoиещё 1

Останки трех ихтиозавров, обнаруженных в швейцарских Альпах, были описаны палеонтологами. Длина двух животных составляла 15 и 21 м. Также был найден самый большой из известных зуб ихтиозавра — длиной 15 см. У другого скелета выдающимся оказался туловищный позвонок — крупнейший на территории Европы и второй по размеру в мире.

В Альпах нашли останки ихтиозавров
Фото: © shutterstock.com© shutterstock.com

Ихтиозавры могли весить около 80 тонн — она обитали в Мировом океане, окружавшем континент Пангею, 250 млн лет назад.

Останки их находят по всей планете, но большинство не отличаются огромными размерами. Кости самых крупных животных находили в Гималаях, Северной Америке и Новой Каледонии, а теперь и в Альпах. Их обнаружили на высоте 2,8 км — 200 млн лет назад здесь было дно на мелководье лагуны, куда ихотизавры заплывали за рыбой.

Размеры хозяина огромного зуба не удалось определить, однако есть гипотеза, что он занимал то же место в иерархии, что и касатки в настоящее время. Зуб был изогнут назад — так захватывать и удерживать добычу было проще.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители