В Альпах нашли останки ихтиозавров

Останки трех ихтиозавров, обнаруженных в швейцарских Альпах, были описаны палеонтологами. Длина двух животных составляла 15 и 21 м. Также был найден самый большой из известных зуб ихтиозавра — длиной 15 см. У другого скелета выдающимся оказался туловищный позвонок — крупнейший на территории Европы и второй по размеру в мире.
Ихтиозавры могли весить около 80 тонн — она обитали в Мировом океане, окружавшем континент Пангею, 250 млн лет назад.
Останки их находят по всей планете, но большинство не отличаются огромными размерами. Кости самых крупных животных находили в Гималаях, Северной Америке и Новой Каледонии, а теперь и в Альпах. Их обнаружили на высоте 2,8 км — 200 млн лет назад здесь было дно на мелководье лагуны, куда ихотизавры заплывали за рыбой.
Размеры хозяина огромного зуба не удалось определить, однако есть гипотеза, что он занимал то же место в иерархии, что и касатки в настоящее время. Зуб был изогнут назад — так захватывать и удерживать добычу было проще.