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52 минуты назад

Ученые научили пчел различать четные и нечетные числа

Мир24

Умственные способности пчел оказались выше, чем считалось ранее. Австралийские биологи смогли научить этих насекомых задаче, которую решают школьники в начальных классах – различать четные и нечетные числа, сообщает журнал Conversation.

Ученые научили пчел различать четные и нечетные числа
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

В ходе эксперимента исследователи разделили подопытных пчел на две группы. Одна тренировалась соотносить нечетные числа с подслащенной водой, а четные – с горькой, для второй группы были введены противоположные правила. Пчелам демонстрировали карточки с числами от 1 до 10, и тренировали их, пока они не стали давать верный ответ с точностью 80%.

Специалисты отметили, что сообразительные насекомые, которые ассоциировали нечетные числа со сладкой водой, обучались быстрее. При этом у людей все наоборот – они быстрее запоминают четные числа. До этого ученые считали, что способность различать четные от нечетных чисел свойственна только людям, поскольку это требует высокого уровня абстрактного мышления. Биологи уже доказали, что пчелы обладают способностью выполнять простые арифметические действия и сопоставлять количество с символами.

Ранее сообщалось, что в ходе исследования ученые обнаружили особенность поведения пчел, которая свойственна и людям – во время эпидемий насекомые дистанцируются друг от друга, чтобы уменьшить вероятность заражения.

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