В России резко подешевели iPhone

Ритейлеры в России снизили цены на iPhone до 30%. Они объясняют свое решение укреплением курса рубля, крепким доходом потребителей и снижением доступности кредитов для населения. Об этом пишет портал «Известия».

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Издание опросило представителей компаний re:Store, «Связной» и «М.Видео–Эльдорадо». Как сообщили в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо», решение о снижении цен на iPhone обусловлено стабилизацией спроса на этот продукт. У компании появилась возможность привлечь внимание покупателей скидками. Кроме того, смартфоны других брендов также стали дешеветь.

«Цены на рынке действительно снижаются, и это обусловлено в том числе укреплением рубля», — сообщил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Он добавил, что цены на массовые модели, включая iPhone 11, уже достигли февральских значений.

Согласно данным Wildberries, стоимость некоторых смартфонов iPhone в апреле снизилась до 31% благодаря укреплению курса рубля. Отмечается, что цены на отдельные модели Xiaomi достигли 31%, а на некоторые модели Samsung — 15%.