Эксперт дал совет пользователям WhatsApp

Специалист по информационной безопасности Том Дэвидсон в интервью порталу The Sun заявил, что в мессенджере WhatsApp есть настройка, которая может существенно повысить безопасность аккаунта. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Том Дэвидсон отметил, что самым важным параметром безопасности является двухфакторная идентификация. Она обеспечивает аккаунт дополнительным уровнем защиты.

Для того, чтобы включить эту функцию, пользователю следует открыть настройки WhatsApp, перейти в раздел «аккаунт» и выбрать «двухшаговую проверку».