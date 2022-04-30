Эксперт дал совет пользователям WhatsApp

Специалист по информационной безопасности Том Дэвидсон в интервью порталу The Sun заявил, что в мессенджере WhatsApp есть настройка, которая может существенно повысить безопасность аккаунта. Об этом пишет «Газета.Ru».
Том Дэвидсон отметил, что самым важным параметром безопасности является двухфакторная идентификация. Она обеспечивает аккаунт дополнительным уровнем защиты.
Для того, чтобы включить эту функцию, пользователю следует открыть настройки WhatsApp, перейти в раздел «аккаунт» и выбрать «двухшаговую проверку».
После включения функции, мессенджер предложит придумать пин-код, состоящий из шести знаков. Сервис будет запрашивать его при каждом входе в дополнении к тому коду, который отправляется на телефон посредством SMS.