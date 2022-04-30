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1 час назад

Эксперт дал совет пользователям WhatsApp

Илья Родин

Специалист по информационной безопасности Том Дэвидсон в интервью порталу The Sun заявил, что в мессенджере WhatsApp есть настройка, которая может существенно повысить безопасность аккаунта. Об этом пишет «Газета.Ru».

Эксперт дал совет пользователям WhatsApp
Фото: dpa / ТАССdpa / ТАСС

Том Дэвидсон отметил, что самым важным параметром безопасности является двухфакторная идентификация. Она обеспечивает аккаунт дополнительным уровнем защиты.

Для того, чтобы включить эту функцию, пользователю следует открыть настройки WhatsApp, перейти в раздел «аккаунт» и выбрать «двухшаговую проверку».

В мессенджере WhatsApp появится новая функция

После включения функции, мессенджер предложит придумать пин-код, состоящий из шести знаков. Сервис будет запрашивать его при каждом входе в дополнении к тому коду, который отправляется на телефон посредством SMS.

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