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2 часа назад

Xiaomi запатентовала дисплей, работающий отдельно от смартфона

Газета.Ruиещё 1

Xiaomi подала патент на смартфон со съемным гибким экраном, об этом сообщает китайский новостной портал Gizmochina. В документе компании описывается телефон с дисплеем, который может оборачиваться вокруг корпуса и отделяться от него.

Xiaomi запатентовала дисплей, работающий отдельно от смартфона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом экран продолжает функционировать отдельно от устройства за счет встроенных в него аккумулятора и чипсета, который обеспечивает передачу данных между двумя отдельными частями смартфона.

Компания только изобрела гаджет и запатентовала технологию. Будет ли Xiaomi выпускать подобные смартфоны, пока неизвестно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что российские ритейлеры снизили цены на технику. Так, по сравнению с серединой марта продукция Apple упала в стоимости на 30%, смартфоны от Xiaomi подешевели также на 30%, а гаджеты Samsung — на 15%.

Ритейлеры отметили, что цены снизились в связи с укреплением рубля и стабилизацией ситуации на рынке. Ранее крупные отечественные магазины техники стали возвращать рассрочку на покупку техники.

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