«Роскосмос» определился со сроками окончания работы на МКС

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что решение об окончании работы РФ на Международной космической станции (МКС) принято, но компания не обязана сообщать о нем публично. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: NASA NASA

«Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что Москва предупредит зарубежных партнеров по МКС за год до окончания работы. Этот срок предусмотрен соответствующими международными обязательствами.