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37 минут назад

«Роскосмос» определился со сроками окончания работы на МКС

Елена Прошина

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что решение об окончании работы РФ на Международной космической станции (МКС) принято, но компания не обязана сообщать о нем публично. Об этом пишет РИА «Новости».

«Роскосмос» определился со сроками окончания работы на МКС
Фото: NASANASA

«Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что Москва предупредит зарубежных партнеров по МКС за год до окончания работы. Этот срок предусмотрен соответствующими международными обязательствами.

Гендиректор корпорации ранее рассказал о том, что главы зарубежных космических агентств после долгой переписки так и не дали четкого, не оставляющего сомнений ответа на его обращения с требованием отмены санкций против предприятий ракетно-космической отрасли России.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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