Опубликовано видео запуска ракеты «Ангара-1.2»

«Роскосмос» опубликовал видео второго пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2», состоявшегося в интересах Минобороны России. Ракета со спутником стартовала накануне с космодрома Плесецк в 22:56 по московскому времени.
«В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управлении наземными средствами Космических войск ВКС. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», - сказано в сообщении.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно прошла испытание.
«Изящная, легкая "Ангара" нас не подвела и успешно прошла испытание. Поздравляю всех причастных к успешному пуску», — заявил он.