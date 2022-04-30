Опубликовано видео запуска ракеты «Ангара-1.2»

«В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управлении наземными средствами Космических войск ВКС. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», - сказано в сообщении.