В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Поставки новых смартфонов рухнули по всему миру

Ferra.ru

Группа исследователей из IDC опубликовали свежий отчёт. В нём говорится об обрушении глобальных поставок смартфонов в связи со снижением спроса.

Поставки новых смартфонов рухнули по всему миру
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Аналитики выяснили, что за I квартал 2022 года поставки телефонов рухнули до 314,1 млн штук. Это, к слову, на 8,9% ниже, чем в аналогичный период годом ранее. Более того, эксперты отметили, что снижение темпов отгрузки смартфонов наблюдается уже третий квартал подряд.

Настроение потребителей во всех регионах, и особенно в Китае, в целом негативное из-за серьёзных опасений по поводу инфляции и экономической нестабильности, что снизило потребительские расходы. Набила Попал Директор по исследованиям IDC

Регионами, в которых заметно наибольшее сокращение, были названы Китай и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время в странах Центральной и Восточной Европы поставки упали на 20%.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители