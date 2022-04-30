Поставки новых смартфонов рухнули по всему миру

Группа исследователей из IDC опубликовали свежий отчёт. В нём говорится об обрушении глобальных поставок смартфонов в связи со снижением спроса.

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Аналитики выяснили, что за I квартал 2022 года поставки телефонов рухнули до 314,1 млн штук. Это, к слову, на 8,9% ниже, чем в аналогичный период годом ранее. Более того, эксперты отметили, что снижение темпов отгрузки смартфонов наблюдается уже третий квартал подряд.

Настроение потребителей во всех регионах, и особенно в Китае, в целом негативное из-за серьёзных опасений по поводу инфляции и экономической нестабильности, что снизило потребительские расходы. Набила Попал Директор по исследованиям IDC