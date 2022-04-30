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2 часа назад

Частное солнечное затмение пройдет 30 апреля

Мир24

В субботу, 30 апреля, произойдет частное затмение Солнца, небесное светило в максимальной фазе будет закрыто на 64%, но это явление не получится понаблюдать с территории России, говорится на сайте Московского планетария.

Названа дата нового солнечного затмения
Фото: NASANASA

Отмечается, что затмение начнется в 21.47 мск у антарктического побережья Тихого океана, а закончится – в 1.37 мск 1 мая на заходе Солнца в Восточной зоне Тихого океана неподалеку от Чили. Ожидается, что максимальная фаза наступит в 23.41 мск, когда Луна на 64% закроет звезду.

Наибольшая фаза будет заметна на горизонте в проливе Дрейка, который отделяет остров Огненная Земля от Антарктического полуострова. За явлением возможно будет наблюдать из юго-западной части Южной Америки и Антарктиды, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России, как и во всем северном полушарии, его нельзя будет увидеть.

Ранее гендиректор Иркутского планетария Павел Никифоров рассказал, что солнечное затмение наступит 25 октября. В этот день солнечный диск будет закрыт на 86%. За этим смогут наблюдать жители Москвы, Тюмени, Петербурга и Екатеринбурга.

Наука и техника,Павел Никифоров,
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