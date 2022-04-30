Как правильно продать свой старый смартфон

Продажа своего старого смартфона, особенно перед покупкой нового — обычное дело. Но, как оказалось, и здесь есть свои «подводные камни».

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О том, как правильнее всего продать б/у телефон, рассказали специалисты Роскачества. Соответствующий материал был опубликован на сайте организации.

Так, например, лежащий без дела девайс можно сдать в комиссионный магазин. При этом ещё отличными вариантами является продажа устройства на сайте объявлений или сдача в ломбард.

Также не стоит забывать, что существует система трейд-ин, при которой владелец старого смартфон обменивает гаджет на скидку. Её можно будет применить в дальнейшем при покупке нового девайса.