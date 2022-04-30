США решили переманить ведущих российских ученых

Администрация американского президента Джо Байдена решила «лишить» российского лидера Владимира Путина «некоторых из его лучших новаторов», смягчив визовые требования для ведущих ученых, которые хотят приехать в США, пишет агентство Bloomberg.

Источники, знакомые со стратегией, рассказали, что предложение переманить ученых Белый дом включил в свой последний дополнительный запрос Конгрессу. Авторы идеи предлагают отменить правило, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы, должны иметь текущего работодателя. В случае принятия закона, упрощенной схемой смогут воспользоваться граждане России, получившие степень магистра или доктора наук.

«Администрация Байдена хочет облегчить переезд в США россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей», — раскрыл планы Вашингтона автор статьи.

Сотрудник в Совете национальной безопасности США подтвердил, что эти усилия направлены на то, чтобы «ослабить высокотехнологичные ресурсы России в краткосрочной перспективе и подорвать инновационную базу страны в будущем».