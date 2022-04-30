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1 час назад

Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

ТАСС

Американская компания SpaceX запустила в пятницу ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на ее сайте.

Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink
Фото: ReutersReuters

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 17:27 по местному времени (00:27 мск 30 апреля). На низкую околоземную орбиту должны быть выведены 53 микроспутника.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при пяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Как заверяет компания, она сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Всего с мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту свыше 2 тыс. спутников.

Наука и техника,SpaceX,
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