Рогозин заявил об успешном испытании ракеты «Ангара-1.2»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно прошла испытание. Об этом он написал в своем официальном Telegram -канале.

«Изящная, легкая "Ангара" нас не подвела и успешно прошла испытание. Поздравляю всех причастных к успешному пуску», — заявил он.

29 апреля легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутником в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск прошел в 22:56 по Москве с пусковой установки №3 боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил. В Минобороны добавили, что предстартовые операции и старт состоялись штатном режиме. Полет контролируется с Земли с помощью автоматизированного комплекса управления.