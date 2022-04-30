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1 час назад

Рогозин заявил об успешном испытании ракеты «Ангара-1.2»

Lenta.ruиещё 5

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно прошла испытание. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Рогозин заявил об успешном испытании ракеты «Ангара-1.2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Изящная, легкая "Ангара" нас не подвела и успешно прошла испытание. Поздравляю всех причастных к успешному пуску», — заявил он.

29 апреля легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутником в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск прошел в 22:56 по Москве с пусковой установки №3 боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил. В Минобороны добавили, что предстартовые операции и старт состоялись штатном режиме. Полет контролируется с Земли с помощью автоматизированного комплекса управления.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Минобороны России,Роскосмос,
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