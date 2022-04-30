В мессенджере WhatsApp появится функция

Администрация популярного мессенджера WhatsApp работает над возможностью оставить реакцию на статусы контактов, сообщает портал WABetaInfo.

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Статусы контактов в WhatsApp – это аналог историй из соцсети Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России), где пользователи могут публиковать видео и фото.

При просмотре новых статусов пользователи смогут на них отреагировать одним из восьми предложенных эмодзи. Чтобы оставить реакцию на контент, нужно нажать на один из смайлов, и он в виде обычного сообщения отправится в чат.

В будущем обновлении интерфейс ответа на статусы поменяется. Пока функция находится на стадии разработки и доступна только в бета-версии приложения.