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21 минуту назад

В мессенджере WhatsApp появится функция

Мир24иещё 1

Администрация популярного мессенджера WhatsApp работает над возможностью оставить реакцию на статусы контактов, сообщает портал WABetaInfo.

В мессенджере WhatsApp появится функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Статусы контактов в WhatsApp – это аналог историй из соцсети Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России), где пользователи могут публиковать видео и фото.

При просмотре новых статусов пользователи смогут на них отреагировать одним из восьми предложенных эмодзи. Чтобы оставить реакцию на контент, нужно нажать на один из смайлов, и он в виде обычного сообщения отправится в чат.

В будущем обновлении интерфейс ответа на статусы поменяется. Пока функция находится на стадии разработки и доступна только в бета-версии приложения.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появились новые эмодзи для реакций на сообщения. После нажатия кнопки реакции появляется таблица со всеми смайлами, которые есть в приложении. До этого пользователям было доступно только шесть эмодзи.

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