Как выбрать мотоблок и культиватор для дачи в 2022 году

Дачный сезон уже близко: скоро садоводы и огородники отправятся на работу, чтобы подготовить свои участки к посевам. В этом деле незаменимым подспорьем будет мотокультиватор, который поможет в два счета обработать землю и нарезать борозды. Но как подобрать подходящий? Мы собрали подробную справку обо всем, что нужно знать перед покупкой мотокультиватора.

Фото: ТАСС ТАСС

Что лучше: мотокультиватор или мотоблок?

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Хотя на первый взгляд эти инструменты кажутся практически одинаковыми, на деле они обладают рядом важных отличий. Если мотокультиваторы предназначены преимущественно для обработки почвы, то мотоблоки, оснащенные валом отбора мощности, способны выполнять множество других задач. На них можно поставить косилки, снегоуборочные деки, щетки, специализированные насадки для подготовки почвы и другие приспособления. Можно даже докупить колеса и прицеп, чтобы получился маленький трактор.

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Как следствие, цена мотоблоков обычно сильно выше мотокультиваторов; опциональные инструменты, вроде тех, что упомянуты выше, тоже влетят в копеечку. Но если вы не планируете пользоваться дополнительными функциями мотоблока, то смысла переплачивать не так уж много. Для простой работы на даче вполне подойдет и мотокультиватор, который наверняка будет стоить в несколько раз дешевле.

Какой мотокультиватор выбрать

Если вкратце, все мотокультиваторы вне зависимости от технических деталей можно разделить на три больших категории: легкие, средние и тяжелые. Мы рассмотрим каждую из них подробнее.

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Легкие культиваторы — самая бюджетная опция. Они хорошо подойдут для работы на маленьких (до 15 соток) участках. Благодаря сравнительно небольшим габаритам они удобны в транспортировке: некоторые модели спокойно поместятся в багажник автомобиля. Более того, компактный размер позволяет им работать в труднодоступных местах, где крупногабаритной технике негде будет развернуться — например, между грядок или близ деревьев. В то же время, базовые модели как правило не могут похвастать высокой мощностью: односкоростные машины (1,5 л.с.) вряд ли смогут разрыхлить плотную почву. Однако на рынке есть и более мощные (до 3,5 л.с.) варианты, которые лишены этого недостатка. Главное помнить, что ширина фрез легких мотокультиваторов редко превышает 35 см, из-за этого на обработку территории может потребоваться больше времени.

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Средние культиваторы уже посерьезнее. Они рассчитаны на достаточно просторные сады или огороды, которым необходима регулярная (минимум несколько раз в год) обработка. Типичная машина этой категории предлагает три скорости и глубину обработки до 35 см при ширине прохода до 85 см. Средние культиваторы значительно тяжелее легких, но дополнительный вес делает инструмент более устойчивым и производительным. Такая машина уже не будет скакать по грядке, а уверенно пройдет весь участок. Наконец, многим из них хватает мощности для установки вспомогательного оборудования, такого как навесной плуг.

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Наконец, тяжелые культиваторы по мощности (более 5,5 л.с.) вплотную подбираются к мотоблокам. Подобные машины используются для вспахивания масштабных участков размером в один или два гектара. Глубина обработки тяжелых культиваторов составляет 20 см; ширина фрез — более 60 см. За счет высокой мощности они также поддерживают различные приспособления, вплоть до маленькой тележки. Само собой, за столь впечатляющие характеристики придется раскошелиться.

Что еще нужно учитывать при покупке мотокультиватора

Прежде всего, обратите внимание на двигатель. Они бывают двух видов: электрические и двигатели внутреннего сгорания. Первые в основном работают от сети и не загрязняют воздух выхлопными газами, но их возможности, по понятным причинам, ограничены длиной кабеля. К тому же, провод можно случайно повредить во время работы. Конечно, встречаются и модели со встроенным аккумулятором, однако они не отличаются от аналогов по мощности — она везде достаточно низкая. Электрический двигатель оптимален для обработки клумб, палисадов и работы в закрытых пространствах, где выхлопные газы могут создать проблемы.

Бензиновые двигатели внутреннего сгорания обладают высокой мощностью, но нуждаются в тщательном техобслуживании. Их как минимум нужно периодически чистить от скопившейся пыли, иначе возникнет риск неполадок. Среди дачников бытует мнение, что бензиновые двигатели стоит время от времени охлаждать, чтобы система не перегрелась, но это миф.

Подобные двигатели разделяются на два типа: двухтактные и четырехтактные. Двухтактные отличаются повышенной мощностью, однако расходуют больше топлива и обладают меньшей надежностью. Они дешевле, но без внимательного ухода могут стремительно прийти в негодность, после чего так же быстро отправиться в утиль из-за дороговизны ремонта. Четырехтактные, в свою очередь, менее мощные, зато не такие шумные. Они более долговечные, меньше загрязняют воздух и в целом служат дольше двухтактных аналогов.

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Далее стоит изучить тип редуктора: этот компонент непосредственно влияет на долговечность машины. Чтобы не вдаваться в подробности, мы собрали краткую шпаргалку.

Цепной редуктор. Самый распространенный вариант. Очень высокий ресурс, приемлемая стоимость. Лучше всего подыскать машину с разборным цепным редуктором: так вы сможете устранить большинство вероятных поломок сами, без обращения в ремонтный центр.

Самый распространенный вариант. Очень высокий ресурс, приемлемая стоимость. Лучше всего подыскать машину с разборным цепным редуктором: так вы сможете устранить большинство вероятных поломок сами, без обращения в ремонтный центр. Червячный редуктор. Легкий и компактный, но не выдерживающий сильных нагрузок. Часто встречается на легких культиваторах. Достаточно быстро изнашивается.

Легкий и компактный, но не выдерживающий сильных нагрузок. Часто встречается на легких культиваторах. Достаточно быстро изнашивается. Шестеренчатый редуктор. Надежная опция для продолжительных работ, чаще всего встречающаяся на тяжелых культиваторах. Недостаток только один — высокая цена.

Надежная опция для продолжительных работ, чаще всего встречающаяся на тяжелых культиваторах. Недостаток только один — высокая цена. Шестеренчато-цепной редуктор. Гибридный механизм, сочетающий лучшее от двух миров.

Говоря о сцеплении, самый комфортный вариант — это выжимная муфта, предназначенная для длительного использования. На культиваторах средней цены чаще всего стоит сцепление с натяжным роликом, а на самых бюджетных моделях — центробежное (как на обычной бензопиле).