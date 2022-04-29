Как узнать номер телефона и кто звонил: лучшие определители номера 2022 года

Спам-звонки от мошенников давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни любого владельца смартфона. Рано или поздно даже самый внимательный пользователь случайно оставит реальный номер телефона на какой-нибудь рекламной платформе — после этого информация стопроцентно попадет в другие источники. Впрочем, это не значит, что спам нужно терпеть: разработчики мобильных приложений давно позаботились об этой проблеме. В подборке «Рамблера» — лучшие приложения для определения номеров.

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Заранее предупреждаем о двух нюансах. Во-первых, большинство приложений в нашем списке платные: хотя подписка необязательна для базовых функций, некоторые дополнительные инструменты могут быть заперты за пейволлом. Во-вторых, имейте в виду, что, воспользовавшись одним из этих приложений, вы автоматически передадите ему все свои контакты, включая собственный номер.

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Truecaller

Truecaller — пожалуй, самый популярный определитель номеров на сегодняшний день. Изначально оно было создано специально для мобильников BlackBerry, но последовавшие версии для Android и iOS быстро заслужили признание пользователей. Благодаря гигантской базе абонентов приложение надежно защищает от нежелательных звонков и выдает немало подробностей о входящем вызове: например, местоположение и оператора связи. Более того, поскольку приложение собирает данные от пользователей, Truecaller сразу предупреждает о природе спама, будь то автоматический звонок, попытка фишинга и так далее.

Showcaller

Компактный, но мощный инструмент для определения неизвестных номеров. Show Caller собирает информацию о входящем вызове из множества источников: в лучшем случае он показывает даже имя и фотографию звонящего. Приложение работает быстро и не отнимает много ресурсов смартфона, хотя в плане возможностей почти не уступает более масштабным определителям.

Kaspersky Who Calls

Если вам не нужны продвинутые функции, то приложение Who Calls от «Лаборатории Касперского» предельно лаконично: при входящих вызовах оно просто показывает, поступали ли жалобы на данный номер. При наличии жалоб звонок блокируется. Who Calls предоставляет сравнительно мало данных, но обладает понятным интерфейсом и практически не нагружает смартфон. Неплохой вариант для тех, кто ищет легковесный определитель, не перегруженный информационным мусором.

Trapcall

Приложение Trapcall тоже довольно аскетичное в плане функционала, зато оно решает проблему, которая не по зубам многим конкурентам. Тогда как большинство определителей распознают звонки исходя из абонентской базы, Trapcall спокойно идентифицирует даже скрытые номера. Приложение документирует историю звонков подозрительных звонков, а платная версия вдобавок позволяет на всякий случай записывать разговоры.

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