WhatsApp добавит новые возможности для пользователей

WhatsApp может работать над функцией, которая позволит пользователям общаться с одного аккаунта на нескольких телефонах, согласно данным, найденным в бета-версии приложения сайтом WABetaInfo.

Фото: ferra.ru ferra.ru

На найденном меню даются инструкции по регистрации устройства, которое вы используете в качестве "компаньона", путем сканирования кода с вашего основного телефона.

Ранее стало известно, что разные устройства могут получить возможность синхронизировать последние сообщения, даже если они зашифрованы. Эта информация в сочетании со скриншотом "Зарегистрировать устройство как компаньона" является убедительным доказательством того, что вскоре можно будет использовать один аккаунт WhatsApp на разных устройствах.

На данный момент неясно, будет ли эта функция также доступна на iOS (потому что данные взяты с версии для Android).