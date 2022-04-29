Летающая инфракрасная обсерватория SOFIA признана нерентабельной

Летающая инфракрасная обсерватория NASA SOFIA, базирующаяся на модифицированном самолете Boeing 747, в последний раз взлетит в конце этого года, после чего проект будет закрыт. Причиной тому стало прекращение финансирования из федерального бюджета США и решение партнеров из Немецкого центра авиации и космонавтики DLR, которые заявили, что договорились о прекращении деятельности Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии — так расшифровывается SOFIA. Об этом сообщает портал Space.com.

DLR и NASA сослались на рекомендации астрофизического обзора, выпущенного от лица научного сообщества — документа, в котором определены основные приоритеты астрофизических исследований на следующее десятилетие. Он был выпущен в ноябре 2021 года и в нем, в частности, рекомендовалось закрыть проект SOFIA, потому что эксплуатация специализированного самолета обходится около $85 млн в год.

NASA, как говорится в заявлении, опубликованном 28 апреля, также «пришло к выводу, что научная продуктивность SOFIA не оправдывает эксплуатационные расходы». В отчете также утверждается, что возможности SOFIA слабо пересекаются с научными приоритетами, определенными на следующее десятилетие. В бюджетном запросе Белого дома на 2023 год указывалось на отсутствие поддержки со стороны ученых и отмечалось, что закрытие SOFIA «согласуется с рекомендациями научного сообщества». «Годовой бюджет SOFIA — это вторая по стоимости строка в затратах на астрофизические исследования, однако научная продуктивность миссии несоизмерима с другими крупными научными проектами», — написали официальные лица в обосновании этого решения.