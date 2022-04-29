Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев накануне вынесли в открытый космос копию Знамени Победы. Соответствующее видео размещено на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос» . Событие было приурочено ко Дню Победы, который отмечается 9 мая.

28 апреля Артемьев и Матвеев вышли за борт Международной космической станции для разблокировки манипулятора ERA, а также для осуществления контроля за его первыми движениями. В промежутке между операциями космонавты развернули копию Знамени Победы.