Космонавт Скворцов покидает отряд космонавтов

Космонавт Александр Скворцов, который испытывал на борту МКС робота "Федора", покинул отряд космонавтов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.
"Александр Скворцов завершает свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.
В Роскосмосе напомнили, что Скворцов совершил три полета на орбиту и два выхода в открытый космос. В общей сложности он провел в космосе 546 суток.
"За время работы на МКС он провел десятки экспериментов из разных областей науки по научной программе. Выполнил работу с российскими и иностранными грузовыми кораблями, проводил обслуживание бортовых систем МКС, фото- и видеосъемки и многое другое", - добавили в госкорпорации.
В частности, Скворцов в августе 2019 года проводил испытания антропоморфного робота "Федора" (Skybot F-850), созданного НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. Он управлял им через костюм-аватар на борту МКС.