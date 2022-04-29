Космонавт Скворцов покидает отряд космонавтов

Космонавт Александр Скворцов, который испытывал на борту МКС робота "Федора", покинул отряд космонавтов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

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"Александр Скворцов завершает свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

В Роскосмосе напомнили, что Скворцов совершил три полета на орбиту и два выхода в открытый космос. В общей сложности он провел в космосе 546 суток.

"За время работы на МКС он провел десятки экспериментов из разных областей науки по научной программе. Выполнил работу с российскими и иностранными грузовыми кораблями, проводил обслуживание бортовых систем МКС, фото- и видеосъемки и многое другое", - добавили в госкорпорации.