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1 час назад

Космонавт Александр Скворцов покидает отряд космонавтов

ТАСС

Космонавт Александр Скворцов, который испытывал на борту МКС робота "Федора", покинул отряд космонавтов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

Космонавт Скворцов покидает отряд космонавтов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Александр Скворцов завершает свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

В Роскосмосе напомнили, что Скворцов совершил три полета на орбиту и два выхода в открытый космос. В общей сложности он провел в космосе 546 суток.

"За время работы на МКС он провел десятки экспериментов из разных областей науки по научной программе. Выполнил работу с российскими и иностранными грузовыми кораблями, проводил обслуживание бортовых систем МКС, фото- и видеосъемки и многое другое", - добавили в госкорпорации.

В частности, Скворцов в августе 2019 года проводил испытания антропоморфного робота "Федора" (Skybot F-850), созданного НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. Он управлял им через костюм-аватар на борту МКС.

Наука и техника,Александр Скворцов,Фонд перспективных исследований,Роскосмос,
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