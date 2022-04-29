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46 минут назад

Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования Siwei

ТАСС

Китайское национальное космическое управление в пятницу успешно вывело на орбиту два спутника дистанционного зондирования Siwei. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования Siwei
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его сведениям, старт был осуществлен в 12:11 по местному времени (07:11 мск) при помощи ракеты CZ-2C с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 417-м по счету для носителей данной серии.

Как уточняет телеканал, эти спутники будут использоваться для исследования запасов природных ресурсов на территории Китая, для изучения океанов, в области экологии, с целью цифровизации аграрного сектора экономики и для обеспечения общественной безопасности в городах.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в текущем году.

В 2021 году Китай осуществил 55 запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.

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