Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования Siwei

Китайское национальное космическое управление в пятницу успешно вывело на орбиту два спутника дистанционного зондирования Siwei. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, старт был осуществлен в 12:11 по местному времени (07:11 мск) при помощи ракеты CZ-2C с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 417-м по счету для носителей данной серии.

Как уточняет телеканал, эти спутники будут использоваться для исследования запасов природных ресурсов на территории Китая, для изучения океанов, в области экологии, с целью цифровизации аграрного сектора экономики и для обеспечения общественной безопасности в городах.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в текущем году.