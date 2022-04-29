Рогозин раскрыл судьбу МКС

Россия определит будущее Международной космической станции (МКС) с учетом ситуации в стране и вокруг нее. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

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По его словам, российская сторона не станет торопиться с объявлением конкретного решения и продолжит работу в рамках ранее установленного срока — до 2024 года.

«Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее», - пояснил Рогозин.

Он добавил, что Россия за год предупредит своих партнеров, если примет решение выйти из проекта.

Рогозин отметил, что президенту России Владимиру Путину и правительству страны были направлены предложения по сотрудничеству с иностранными партнерами по МКС после 2024 года. По его словам, соответствующие инициативы предварительно рассматривались на наблюдательном совете «Роскосмоса».