Рогозин раскрыл судьбу МКС

Россия определит будущее Международной космической станции (МКС) с учетом ситуации в стране и вокруг нее. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.
По его словам, российская сторона не станет торопиться с объявлением конкретного решения и продолжит работу в рамках ранее установленного срока — до 2024 года.
«Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее», - пояснил Рогозин.
Он добавил, что Россия за год предупредит своих партнеров, если примет решение выйти из проекта.
Рогозин отметил, что президенту России Владимиру Путину и правительству страны были направлены предложения по сотрудничеству с иностранными партнерами по МКС после 2024 года. По его словам, соответствующие инициативы предварительно рассматривались на наблюдательном совете «Роскосмоса».
Ранее глава NASA выразил уверенность в том, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по обеспечению работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года, несмотря на боевые действия на территории Украины. Он рассказал, что видит в отношениях между русскими и американскими космонавтами профессионализм и дружбу.