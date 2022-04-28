Российский медуниверситет будет создавать Центр ядерной медицины

Башкирский государственный медицинский университет получил разрешение на проектирование циклотрона и планирует создать в Уфе Центр ядерной медицины.

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Об этом в четверг рассказал ректор университета Валентин Павлов в ходе прошедшего в Уфе выездного заседания Совета по региональной политике Российской академии наук.

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"Нам была поставлена задача - создание в Уфе Центра ядерной медицины. Мы готовы, ведем переговоры с курчатовским центром, подписали ряд соглашений с отечественными производителями. Мы получили разрешение на проектирование циклотрона на территории клиники, готовы это сделать в республике Башкортостан", - сказал Павлов, не уточнив сроки.

Он также рассказал о планах создания на базе вуза международного офтальмологического кластера с присоединением в единую систему Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Минздрава России и Уфимского НИИ глазных болезней к БГМУ. По словам ректора, международный офтальмологический кластер станет откроет более широкие возможности для медицинского туризма.

В клинике вуза уже действует единственный в ПФО центр роботической хирургии, также откроют институт онкологической хирургии на 150 коек. Кроме того, в рамках реализации федеральной программы "Приоритет - 2030" планируют создать Институт фармации, который позволит перейти от стадии разработки экспериментальных препаратов к участию университета в импортозамещающих программах Фарма-2030.