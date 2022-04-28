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1 час назад

Башкирский медуниверситет готов создать в Уфе Центр ядерной медицины

ТАСС

Башкирский государственный медицинский университет получил разрешение на проектирование циклотрона и планирует создать в Уфе Центр ядерной медицины.

Российский медуниверситет будет создавать Центр ядерной медицины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в четверг рассказал ректор университета Валентин Павлов в ходе прошедшего в Уфе выездного заседания Совета по региональной политике Российской академии наук.

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"Нам была поставлена задача - создание в Уфе Центра ядерной медицины. Мы готовы, ведем переговоры с курчатовским центром, подписали ряд соглашений с отечественными производителями. Мы получили разрешение на проектирование циклотрона на территории клиники, готовы это сделать в республике Башкортостан", - сказал Павлов, не уточнив сроки.

Он также рассказал о планах создания на базе вуза международного офтальмологического кластера с присоединением в единую систему Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Минздрава России и Уфимского НИИ глазных болезней к БГМУ. По словам ректора, международный офтальмологический кластер станет откроет более широкие возможности для медицинского туризма.

В клинике вуза уже действует единственный в ПФО центр роботической хирургии, также откроют институт онкологической хирургии на 150 коек. Кроме того, в рамках реализации федеральной программы "Приоритет - 2030" планируют создать Институт фармации, который позволит перейти от стадии разработки экспериментальных препаратов к участию университета в импортозамещающих программах Фарма-2030.

Башкирский государственный медицинский университет основан 25 марта 1932 года. В структуру университета входят пять факультетов (лечебный, педиатрический, медико-профилактический с отделением биологии, стоматологический, фармацевтический), а также институт дополнительного профессионального образования, медицинский колледж, центр довузовской подготовки и профориентационной работы. В составе вуза действуют многопрофильная университетская клиника, стоматологическая поликлиника, центральная научно-исследовательская лаборатория и лаборатория клеточных культур, научная библиотека и четыре научно-исследовательских института.

Наука и техника,Валентин Павлов,Минздрав РФ,РАН,
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