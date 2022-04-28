Российские космонавты впервые активировали манипулятор ERA

Члены российского экипажа МКС Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков активировали европейский манипулятор ERA
Трансляцию работы в открытом космосе ведет "Роскосмос".
Космонавты сняли с него чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции и разблокировали механизмы захвата. После этого Корсаков, управляющий ERA с борта МКС, совершил первое движение манипулятором.
Артемьеву и Матвееву еще предстоит подготовить к работе локоть и концевые эффекторы – кисти руки-манипулятора.
Кроме того, в рамках работ в открытом космосе космонавты прикрепят к ERA три специальных поручня и проведут откалибруют траектории движения концевых эффекторов.
Осуществлять движение манипулятора будет Корсаков.
Группа российских космонавтов прибыла на МКС 18 марта на корабле "Союз МС-21". Их возвращение на Землю запланировано на конец сентября 2022 года.
Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты "Ангара-1.2". Пуск состоится впервые с 2014 года. Тогда в качестве стартовой площадки выступал космодром Плесецк. Новые испытания проведут на Восточном.