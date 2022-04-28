Цена на iPhone снизилась в России

Стоимость смартфонов семейства iPhone mini на российском рынке заметно снизилась. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Фото: EPA-EFE/APPLE INC. EPA-EFE/APPLE INC.

Журналисты медиа отметили, что стоимость iPhone 13 mini — самого компактного и дешевого смартфона Apple 2021 года выпуска — снизилась до 66 тысяч рублей. Базовая модель имеет накопитель емкостью 128 гигабайт. На старте продаж в России устройство было оценено в 70 тысяч рублей.

«Аналитики ожидают, что он станет последним "малышом", выпущенным Apple», — описали девайс авторы.

Доступный смартфон 13 mini получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, чип Apple A15 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Модель имеет аккумулятор емкостью 2438 миллиампер-часов.

Также специалисты отметили, что на рынке подешевел iPhone 12 mini — первый компактный флагман бренда, выпущенный в 2020 году. Журналисты обнаружили, что в России девайс подешевел до 47 тысяч рублей.