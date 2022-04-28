Названа потенциальная причина следующих пандемий

К 2070 году, если глобальная температура продолжит расти в соответствии с прогнозами, может произойти в общей сложности 15 тыс новых межвидовых "событий вирусного обмена", согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature.

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Из как минимум 10 000 видов вирусов млекопитающих, способных заразить человека, большинство пока циркулирует только среди животных в дикой природе. Беспокойство вызывает тот факт, что все большее количество этих вирусов может в конечном итоге перейти к человеку, что может вызвать кризис в здравоохранении, подобный пандемии COVID-19.

По мере повышения глобальной температуры многим видам может потребоваться миграция, поскольку изменится климат, в котором они привыкли жить. Другие могут обнаружить, что места, которые раньше были негостеприимными становятся более привлекательными. Путешествуя, они приносят с собой патогенные микроорганизмы. По сути, у вирусов теперь больше хозяев, с которыми они могут путешествовать “автостопом” на большие расстояния. Это позволяет вирусам достигать мест и видов, к которым раньше у них не было доступа.