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25 минут назад

Глобальное потепление — потенциальная причина следующих пандемий

Ferra.ru

К 2070 году, если глобальная температура продолжит расти в соответствии с прогнозами, может произойти в общей сложности 15 тыс новых межвидовых "событий вирусного обмена", согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature.

Названа потенциальная причина следующих пандемий
Фото: PixabayPixabay

Из как минимум 10 000 видов вирусов млекопитающих, способных заразить человека, большинство пока циркулирует только среди животных в дикой природе. Беспокойство вызывает тот факт, что все большее количество этих вирусов может в конечном итоге перейти к человеку, что может вызвать кризис в здравоохранении, подобный пандемии COVID-19.

По мере повышения глобальной температуры многим видам может потребоваться миграция, поскольку изменится климат, в котором они привыкли жить. Другие могут обнаружить, что места, которые раньше были негостеприимными становятся более привлекательными. Путешествуя, они приносят с собой патогенные микроорганизмы. По сути, у вирусов теперь больше хозяев, с которыми они могут путешествовать “автостопом” на большие расстояния. Это позволяет вирусам достигать мест и видов, к которым раньше у них не было доступа.

Не каждый вирус, который попадает от животного к человеку, вызывает эпидемию. Но ученые отметили на пресс-конференции, что когда вирус переходит к новому виду, это может создать условия, которые помогут вирусу эволюционировать в такой вирус, который "особенно хорошо подходит или располагает к переходу к человеку".

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