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39 минут назад

Дождались: Viber добавит подтверждение номера перед входом в аккаунт

Ferra.ru

Пользователи ряда стран скоро смогут дополнительно защитить свои аккаунты в Viber с помощью новой функции двухэтапной верификации. Viber скоро добавит функцию двухфакторной аутентификации (2FA).

Пользователи Viber смогут дополнительно защитить свой аккаунт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь пользователи смогут подтверждать подлинность своих аккаунтов с помощью PIN-кода и электронной почты. Эта функция должна появиться в мае.

Чтобы включить двухэтапную проверку, необходимо будет создать шестизначный PIN-код и подтвердить свой адрес электронной почты. Чтобы войти в Viber с мобильного устройства или компьютера, необходимо будет ввести этот PIN-код. Если человек забывает код, доступ к аккаунту можно восстановить с помощью электронной почты. Деактивация учетной записи Viber на компьютере также потребует ввода PIN-кода.

Команда Rakuten Viber также работает над биометрической аутентификацией и планирует добавить ее в будущем.

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