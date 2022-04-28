Пользователи Viber смогут дополнительно защитить свой аккаунт

Пользователи ряда стран скоро смогут дополнительно защитить свои аккаунты в Viber с помощью новой функции двухэтапной верификации. Viber скоро добавит функцию двухфакторной аутентификации (2FA).
Теперь пользователи смогут подтверждать подлинность своих аккаунтов с помощью PIN-кода и электронной почты. Эта функция должна появиться в мае.
Чтобы включить двухэтапную проверку, необходимо будет создать шестизначный PIN-код и подтвердить свой адрес электронной почты. Чтобы войти в Viber с мобильного устройства или компьютера, необходимо будет ввести этот PIN-код. Если человек забывает код, доступ к аккаунту можно восстановить с помощью электронной почты. Деактивация учетной записи Viber на компьютере также потребует ввода PIN-кода.
Команда Rakuten Viber также работает над биометрической аутентификацией и планирует добавить ее в будущем.