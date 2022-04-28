Пользователи Viber смогут дополнительно защитить свой аккаунт

Теперь пользователи смогут подтверждать подлинность своих аккаунтов с помощью PIN-кода и электронной почты. Эта функция должна появиться в мае.

Чтобы включить двухэтапную проверку, необходимо будет создать шестизначный PIN-код и подтвердить свой адрес электронной почты. Чтобы войти в Viber с мобильного устройства или компьютера, необходимо будет ввести этот PIN-код. Если человек забывает код, доступ к аккаунту можно восстановить с помощью электронной почты. Деактивация учетной записи Viber на компьютере также потребует ввода PIN-кода.