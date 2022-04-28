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19 минут назад

Почему яблоки так полезны для здоровья

Мария Иванова

Яблоки, богатые витаминами и питательными веществами, помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и предотвратить развитие рака. Кроме того, употребление этих фруктов способствует снижению веса и защищает от ухудшения работы мозга, пишет "ИноСМИ" со ссылкой тайваньское издание Food News.

Почему яблоки так полезны для здоровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хоть яблоки и являются одним из самых популярных видов фруктов, их питательная ценность часто недооценивается. Эти плоды богаты полезными фитохимическими веществами. Например, 22% фенольных смол, которые употребляют жители США, поступают в их организм из яблок.

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Помимо этого, в яблоках содержится много антиоксидантов. В сравнении с другими фруктами, которые часто употребляют в Соединенных Штатах, яблоки занимают второе место по антиоксидантной активности после клюквы.

Одно яблоко среднего размера (примерно 200 граммов) содержит 104 калории, 5 граммов клетчатки и 28 граммов углеводов, а также 10% от рекомендуемой дневной нормы витамина С, 6% от дневной нормы меди, 5% дневной нормы калия и 4% дневной нормы витамина К. Помимо этого в среднем яблоке содержится 2–5% рекомендуемой суточной дозы витаминов B1, B6 и E.

В состав этих фруктов входит много полифенолов – это разновидность антиоксидантов, которые защищают клетки от негативного воздействия свободных радикалов, вызывающих болезни сердца и рак.

Чтобы получить максимум полезных веществ из яблок, эти плоды нужно есть вместе с кожурой. В ней содержится половина клетчатки и большая часть полифенолов, которые есть в яблоке.

Вот некоторые полезные свойства яблок:

Помогают предотвратить рак. Это достигается благодаря растительным соединениям, содержащимся в плодах. Вещества, которые есть в яблоках, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, что способствует профилактике онкологических заболеваний.

Укрепляют сердце. Растворимая клетчатка, содержащаяся в яблоках, снижает уровень холестерина, а полифенолы способствуют уменьшению риска инсульта. Употребление одного яблока в сутки имеет почти такой же эффект, как лекарства из группы статинов, снижающие смертность от сердечных заболеваний.

Укрепляют кости. Противовоспалительные и антиоксидантные соединения помогают улучшить здоровье костей. Как показали исследования, женщины, регулярно употреблявшие блюда с яблоками, теряют меньше кальция, чем те, кто не ест такую пищу.

Предотвращают ухудшение работы мозга. Результаты нескольких исследований говорят о том, что яблоки могут защитить от развития таких состояний, как болезнь Альцгеймера.

Способствуют снижению веса. Растворимая клетчатка, которая содержится в яблоках, поддерживает здоровье кишечника и помогает избавиться от лишних килограммов, что делает эти фрукты идеальным перекусом.

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