Названы самые часто ремонтируемые смартфоны в России

Исследование Pedant: россияне чаще всего идут в сервис для замены аккумулятора и динамиков смартфона

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Россияне c конца февраля по середину апреля чаще всего обращались в сервисные центры для ремонта смартфонов от Samsung, Xiaomi и Huawei, рассказали «Газете.Ru» в сети Pedant.

Представитель компании назвал владельцев смартфонов от южнокорейской Samsung и китайских Xiaomi и Huawei самыми частыми посетителями сервисов для ремонта. В исследовании отмечается, что с февраля количество заказов в сервисных центрах на починку мобильных гаджетов всех марок увеличилось на 31%.

Самыми востребованными услугами для жителей России оказались замена аккумулятора и динамиков. Чуть менее актуальными для владельцев смартфонами оказались замена разъема для зарядки, фронтальной или задней камеры и ремонт экрана.

Согласно исследованию, чаще всего за ремонтом в этот период обращались жители Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Челябинска и Екатеринбурга.