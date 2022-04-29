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1 час назад

Эксперты ожидают роста DDoS-атак на компании во время майских праздников

ТАССиещё 2

Число DDoS-атак на российские банки, платежные системы и онлайн-сервисы для покупки билетов и бронирования отелей может существенно вырасти во время майских праздников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании StormWall, которая специализируется на защите бизнеса от кибератак.

Эксперты ожидают роста DDoS-атак во время майских праздников
Фото: 

"Специалисты StormWall предупреждает, что с 1 по 10 мая 2022 года число DDoS-атак на российские компании, в частности, банки, платежные системы и онлайн-сервисы для покупки билетов и бронирования отелей может существенно возрасти", - сообщили в пресс-службе.

Прежде всего, атаки будут направлены на вебсайты, мобильные приложения и IТ-инфраструктуру (сети, DNS-серверы и другие публичные сервисы) российских организаций, отметили в компании.

"Во время майских праздников многие компании не способны быстро реагировать на атаки, поскольку основная часть ответственных за это сотрудников находятся не на рабочем месте", - пояснили в пресс-службе, уточнив, что этим могут воспользоваться киберпреступники.

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