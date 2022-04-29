Эксперты ожидают роста DDoS-атак во время майских праздников

Число DDoS-атак на российские банки, платежные системы и онлайн-сервисы для покупки билетов и бронирования отелей может существенно вырасти во время майских праздников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании StormWall, которая специализируется на защите бизнеса от кибератак.