Российский магазин приложений для Android скачали более 100 тысяч раз

Две недели назад был запущен российский аналог магазина приложений для Android-устройств RuMarket. За две недели с начала существования сервиса его установили более 100 тысяч пользователей.
Как отмечается, лидером по загрузкам стало приложение Альфа-банка, а среди «Городских приложений» — приложение транспортной карты «Тройка». Также в RuMarket появился российский аналог Instagram* — Now, бизнес-мессенджер и таск-трекер Tada.team, чат-знакомств Galaxy и несколько сервисов «Яндекса»:» Яндекс.Браузер и приложение «Яндекс» с голосовым помощником «Алиса».
«Мы рассчитываем получить существенное увеличение приложений до конца мая, так как сейчас многие компании лишаются возможности взаимодействовать с клиентами через привычные каналы. Отмечу, что на данный момент нам важнее отладить всю инфраструктуру, чем привлечь большое количество приложений, которые не будут устанавливаться или обновляться. Рады, что рынок становится конкурентным и появляется много игроков, которые думают про удобство и инфраструктуру мобильных приложений», — отметил основатель и руководитель приложения Анатолий Сморгонский.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.