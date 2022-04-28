Российский магазин приложений для Android скачали более 100 тысяч раз

«Мы рассчитываем получить существенное увеличение приложений до конца мая, так как сейчас многие компании лишаются возможности взаимодействовать с клиентами через привычные каналы. Отмечу, что на данный момент нам важнее отладить всю инфраструктуру, чем привлечь большое количество приложений, которые не будут устанавливаться или обновляться. Рады, что рынок становится конкурентным и появляется много игроков, которые думают про удобство и инфраструктуру мобильных приложений», — отметил основатель и руководитель приложения Анатолий Сморгонский.