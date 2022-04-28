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1 час назад

Российский аналог приложений для Android установили более 100 тысяч пользователей

Ferra.ruиещё 1

Две недели назад был запущен российский аналог магазина приложений для Android-устройств RuMarket. За две недели с начала существования сервиса его установили более 100 тысяч пользователей.

Российский магазин приложений для Android скачали более 100 тысяч раз
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается, лидером по загрузкам стало приложение Альфа-банка, а среди «Городских приложений» — приложение транспортной карты «Тройка». Также в RuMarket появился российский аналог Instagram* — Now, бизнес-мессенджер и таск-трекер Tada.team, чат-знакомств Galaxy и несколько сервисов «Яндекса»:» Яндекс.Браузер и приложение «Яндекс» с голосовым помощником «Алиса».

«Мы рассчитываем получить существенное увеличение приложений до конца мая, так как сейчас многие компании лишаются возможности взаимодействовать с клиентами через привычные каналы. Отмечу, что на данный момент нам важнее отладить всю инфраструктуру, чем привлечь большое количество приложений, которые не будут устанавливаться или обновляться. Рады, что рынок становится конкурентным и появляется много игроков, которые думают про удобство и инфраструктуру мобильных приложений», — отметил основатель и руководитель приложения Анатолий Сморгонский.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Наука и техника,Анатолий Сморгонский,Альфа-банк,Яндекс,
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