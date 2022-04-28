NASA рассказала, зачем сфотографировала останки марсохода Perseverance

Спустя ровно год после первой опытной миссии, марсианский летательный аппарат Ingenuity совершил свой 26 полет на поверхности красной планеты. Космический вертолет отправился поиски останков марсохода «Персеверанс», чтобы заснять обломки его спускаемого модуля и парашюта. Эти данные помогут исследователям в подготовке будущей миссии по сбору образцов марсианской породы.
Полет Ingenuity на высоте восьми метров продлился две с половиной минуты. За это время аппарат преодолел порядка 360 метров, выполнив серию непростых маневров. Экспедиция прошла успешно: вертолет снял 10 цветных фотографий. Далее команда Ingenuity собирается исследовать устье древней реки неподалеку от места посадки марсохода.