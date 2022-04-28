NASA рассказала, зачем сфотографировала останки марсохода Perseverance

Спустя ровно год после первой опытной миссии, марсианский летательный аппарат Ingenuity совершил свой 26 полет на поверхности красной планеты. Космический вертолет отправился поиски останков марсохода «Персеверанс», чтобы заснять обломки его спускаемого модуля и парашюта. Эти данные помогут исследователям в подготовке будущей миссии по сбору образцов марсианской породы.