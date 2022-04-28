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31 минуту назад

В России хотят отказаться от всего иностранного софта

Газета.Ru

Минобороны РФ предложило устанавливать на гражданские устройства только российское ПО.

В России хотят отказаться от всего иностранного софта
Фото: ГазетаГазета

Замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин выступил за то, чтобы все ПО, которое россияне устанавливают на свои гаджеты, было российским. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

«Если ЦОДы, маршрутизатор и так называемая железная инфраструктура является критической инфраструктурой и всеми службами у нас оберегается, то программное обеспечение, мне кажется, несколько выпало из сектора критических положений в области обороны. Мы, защищая госучреждения, совершенно проигрываем общество, молодежь в том числе. Поэтому каждая такая программа, которая попадает на российскую территорию, должна быть отечественной. Особенно это касается программ, куда люди вносят свои персональные данные. Естественно, они должны находиться только на той территории, на которой субъект этих данных их вносит», — рассказал Лишин.

Он также предложил ввести новое понятие «критическая программная инфраструктура», которое обозначает все гражданское ПО, которое россияне устанавливают на свои гаджеты.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что российские хакеры взломали британское шпионское агентство.

Наука и техника,Минобороны России,
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