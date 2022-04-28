В России хотят отказаться от всего иностранного софта

Замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин выступил за то, чтобы все ПО, которое россияне устанавливают на свои гаджеты, было российским. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

«Если ЦОДы, маршрутизатор и так называемая железная инфраструктура является критической инфраструктурой и всеми службами у нас оберегается, то программное обеспечение, мне кажется, несколько выпало из сектора критических положений в области обороны. Мы, защищая госучреждения, совершенно проигрываем общество, молодежь в том числе. Поэтому каждая такая программа, которая попадает на российскую территорию, должна быть отечественной. Особенно это касается программ, куда люди вносят свои персональные данные. Естественно, они должны находиться только на той территории, на которой субъект этих данных их вносит», — рассказал Лишин.