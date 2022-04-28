Японские инженеры разработали алмазные пластины емкостью в миллиард Blu-Ray дисков

Инженеры японского университета Сага совместно с компанией Adamant Namiki Precision Jewel разработали новую технологию выращивания сверхчистых алмазных пластин. Изготовленные на основе таких пластин диски диаметром в пять сантиметров способны хранить 25 Эбайт данных — эквивалент миллиарда однослойных дисков формата Blu-Ray.

Ранее большинство методов выработки сверхчистых алмазов приносили скромные результаты: площадь среднего алмаза составляла всего несколько квадратных миллиметров. Японским исследователям удалось совершить прорыв благодаря специальной конструкции подложки. Если прежде алмазы выращивались на плоской поверхности и часто не выдерживали собственного веса, то новый метод использует ступенчатые подложки. Теперь инженеры намерены создать кристалл диаметром 10 см.