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47 минут назад

Японские инженеры разработали алмазные пластины емкостью в миллиард Blu-Ray дисков

Мария Иванова

Инженеры японского университета Сага совместно с компанией Adamant Namiki Precision Jewel разработали новую технологию выращивания сверхчистых алмазных пластин. Изготовленные на основе таких пластин диски диаметром в пять сантиметров способны хранить 25 Эбайт данных — эквивалент миллиарда однослойных дисков формата Blu-Ray.

Японские инженеры разработали алмазные пластины емкостью в миллиард Blu-Ray дисков
Фото: Adamant Namiki Precision JewelAdamant Namiki Precision Jewel

Ранее большинство методов выработки сверхчистых алмазов приносили скромные результаты: площадь среднего алмаза составляла всего несколько квадратных миллиметров. Японским исследователям удалось совершить прорыв благодаря специальной конструкции подложки. Если прежде алмазы выращивались на плоской поверхности и часто не выдерживали собственного веса, то новый метод использует ступенчатые подложки. Теперь инженеры намерены создать кристалл диаметром 10 см.

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