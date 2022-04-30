Как поменять номер телефона и сохранить сим-карту и контакты

Если ваш мобильный атакуют нежелательными звонками или вы просто хотите номер покрасивее, можно легко избавиться от старого номера - для этого даже не придется идти в салон связи. «Рамблер» рассказал, как поменять номер телефона и не потерять свои контакты и симку.

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Разные мобильные операторы предлагают разные условия смены мобильного номера и разные тарифы. Мы собрали информацию, как это происходит у операторов «большой четверки». У всех крупных операторов номер можно поменять без замены симки.

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Как поменять номер телефона в «Билайне»

«Билайн» предлагает своим клиентам выбрать простой номер, который они смогут легко запомнить, или красивый номер из бронзовой, серебряной и золотой категорий.

Для этого нужно воспользоваться услугой «Номер на выбор». Она, в частности, доступна на сайте оператора.

Она доступна, если вы:

Являетесь абонентом «Билайна» как минимум 30 дней.

Хотите сменить федеральный номер, то есть номер из 11 цифр, который включает трехзначный код оператора и региона.

Если у вас нет долгов и на балансе хватает средств для оплаты услуги.

В «Билайне дали несколько советов о том, как подобрать новый номер:

Можно использовать уже хорошо знакомую группу цифр - номер дома и квартиры, машины и тому подобное.

За основу нового номера можно взять памятную дату.

Можно выбрать номер, в котором первая и последняя цифры будут одинаковыми.

Можно составить номер, похожий на номер близкого человека или на ваш домашний номер.

Цена замены номера зависит от его категории, получить новый простой номер будет стоить 20 рублей, а замена номера на бронзовый, серебряный или золотой - от одной до 15 тысяч рублей.

Сменить номер также можно в офисе «Билайна». Вам понадобится:

Ваш паспорт;

Ваш паспорт и заверенная нотариусом доверенность от владельца номера, если в абонентском договоре указаны не вы.

Где получить новый номер «Мегафона»

Как и у других операторов «большой четверки», у «Мегафона» есть онлайн-услуга смены номера. Выбрать новый номер можно в интернет-магазине. Также поменять номер телефона можно в салоне связи.

«Мегафон» предлагает подобрать номер из одной из пяти категорий: обычный, бронзовый, серебряный, золотой или платиновый. Стоимость - от нуля до 50 тысяч рублей.

Категории отличаются сочетаниями повторяющихся цифр и тем, насколько легко можно запомнить номер.

Желающих сменить номер в «Мегафоне» просят помнить, что желаемый новый номер раньше мог принадлежать другому человеку. Это значит, что первое время вам могут звонить и писать незнакомцы.

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Как поменять номер телефона в МТС

У этого сотового оператора поменять номер телефона можно одним из двух способов:

Позвонить на 0890 или 8 (800)250-08-90 с мобильного номера МТС и сообщить о решении поменять номер.

В таком случае нужно будет назвать свои имя, фамилию и отчество, продиктовать паспортные данные или назвать кодовое слово.

Лично посетить салон.

При личном визите нужно будет предоставить удостоверение личности, если номер оформлен на вас, или ваш паспорт и нотариально заверенную доверенность, если владелец номера - другой человек.

За изменение номера телефона нужно будет заплатить 73 рубля, а услуга «Индивидуальный выбор номера» обойдется в 800 рублей.

Номер можно подобрать в салоне связи или по ссылке. Стоимость будет зависеть от количества повторяющихся цифр и «красивости»: к примеру, на момент написания материала номер +7 (915)030-66-62 можно было купить за одну тысячу рублей, +7 (985)820-88-08 - за пять с половиной тысяч, а +7 (915)191-91-11 - за 26 тысяч рублей.

Замена номера Tele2

Как и у других операторов, у Tele2 есть два варианты смены номера:

Онлайн через личный кабинет на сайте.

Схема действий такая:

Открываете свой профиль (он в самом верху справа).

Заходите в раздел «Настройки».

Выбираете услугу «Смена номера».

В салоне с помощью консультанта.

Будет нужен паспорт и/или доверенность от владельца номера, если это кто-то другой.

Замены номера на обычный обойдется в 50 рублей, также есть «красивые» варианты стоимостью от тысяч рублей до 15 тысяч.

Что еще нужно знать о смене номера

Мобильные операторы разрешают менять номер неограниченное количество раз, но не слишком часто - обычно не чаще раза в неделю или раза в месяц.

Перед тем, как менять номер на своей симке на новый, убедитесь, что от старого номера отвязаны банковские карты и аккаунты.

Контакты можно импортировать на телефон. Если у вас айфон, нужно зайти в «Настройки», выбрать «Контакты», затем нажать на «Импортировать контакты SIM» внизу страницы. Если потребуется, выберите место импорта контактов.

Если устройство на андроиде, откройте приложение «Контакты», затем нажмите на значок меню слева вверху, зайдите в «Настройки», затем - «Импорт контактов» и выберите опцию «SIM-карта».