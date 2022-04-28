11 малоизвестных фишек Telegram, о которых полезно знать

На первый, и весьма не искушенный взгляд, Telegram — очередной мессенджер для общения и обмена фото и видео, но на самом деле он далеко не так прост и вполне может заменить несколько приложений. В материале «Рамблера» собраны самые интересные и полезные фишки Telegram. А чтобы все функции были вам доступны и исправно работали, не забывайте своевременно обновлять приложение.

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Групповые видеозвонки

Видео дня

Эта функция уже не новая, но не все о ней знают. Общаться с родными и близкими, коллегами и партнерами теперь можно посредством видеосвязи. Сначала нужно создать голосовой чат, пока он активен, к нему могут присоединиться любые желающие. Также чат можно запланировать на определенное время и отправить уведомление всем участникам группы. Голосовой чат можно превратить в видеоконференцию, в которой:

Участники могут поднимать руку, чтобы высказаться, Запись можно сохранять, Есть возможность шумоподавления, Есть возможность демонстрации экрана.

Отложенная отправка сообщений

Увидели классный мем или полезную информацию и захотели немедленно поделиться, а время — два часа ночи. Вы не можете знать наверняка, что человек, которому вы спешите отправить сообщение, отключил на ночь звук или достаточно крепко спит, чтобы не услышать сигнал. В Telegram можно отложить отправку сообщений на любое время и даже день. Кстати, эту функцию можно использовать для напоминаний, в том числе и самому себе.

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Например, вы или ваш ребенок планируете навестить бабушку и взять для нее пирожки, но в суете забыть можно обо всем на свете, и вот тут как раз пригодится напоминание. Напишите текст, зажмите значок отправки, в меню выберите пункт «Отправить позже» и установите нужную дату и время. Чтобы отправить сообщение самому себе, все то же самое нужно проделать в разделе «Избранное» или Saved message, если у вас в качестве основного выбран английский язык.

Кстати, сообщение можно будет удалить или отредактировать до отправки. Для этого нужно зайти в чат с собеседником и нажать на иконку календаря в поле ввода сообщения, так вы окажетесь в разделе с отложенными сообщениями.

Отправка беззвучных сообщений

Если вы предполагаете, что человек, которому вы пишите, может быть занят, например, на встрече с клиентом или в кабинете у врача, и не хотите беспокоить его звуком, в Telegram можно отправить сообщение без звука. Если человек сможет увидеть и ответить немедленно, он это сделает, а если нет, вы не поставите его в неловкое положение.

Опять же зажимаете значок отправки и выбираете нужную функцию в открывшемся меню.

Группировка чатов и каналов по папкам

Когда-то в Telegram была общая лента для всего без возможности разложить по полочкам. Теперь такая возможность есть. Можно разделить личные и рабочие чаты, а каналы сгруппировать по тематикам. Вы по-прежнему будете видеть общую ленту, но сможете легко переходить по папкам и находить ту информацию, которая вам нужна в данный момент.

pxhere.com

Чтобы навести порядок, найдите в настройках пункт «Папки», нажмите «Создать новую папку», придумайте подходящее название и добавьте чаты, которые вам нужны.

Таймкоды на видео

Еще одна полезная фишка. Иногда вам нужно показать собеседнику определенный момент, но само видео нет времени обрезать и монтировать. В Telegram можно указать время, и собеседник начнет смотреть видео с нужной вам минуты.

Несколько аккаунтов

Если вам хочется разделить общение по работе и по личным делам, в Telegram можно завести разные аккаунты и легко между ними переключаться. В устройствах на Android добавить новый аккаунт можно через левое боковое меню, в устройствах на iOS нужно перейти в настройки и нажать «Изменить» в правом верхнем углу.

Настройка отображения имени при пересылке сообщений

Наверняка вы замечали, что, когда вам или вы пересылаете сообщение, видно от кого оно. И если у человека нет высоких требований к настройкам конфиденциальности, то его профиль можно открыть, написать ему и даже позвонить. Хотите, чтобы неизвестные вам люди не видели, чьи сообщения им пересылают, откройте в настройках раздел «Конфиденциальность», выберите пункт «Пересылка сообщений» и укажите тех, кто может ссылаться на ваш аккаунт при пересылке сообщений.

Секретные чаты и самоуничтожающиеся файлы

Разработчики приложения утверждают, что у этих чатов повышенная степень защиты:

применяется усиленное шифрование,

информация не хранится на серверах Telegram.

Важный момент: вы не сможете сделать секретным уже созданный чат, нужно сделать новый и указать, что он секретный. Вам нужно открыть профиль контакта, перейти в меню в правом верхнем углу и нажать «Начать секретный чат». Из секретных чатов нельзя пересылать сообщения и делать скриншоты, также вы можете настроить интервал удаления ваших сообщений, после того как они будут просмотрены собеседником. То же самое касается фото, видео и любых документов.

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Для отправки самоуничтожающегося файла или сообщения нужно открыть меню в правом верхнем углу, выбрать «Включить удаление по таймеру» и отметить нужный интервал.

Хештеги в чатах

Этот инструмент позволит легко найти сообщение с нужной вам информацией. Эта фишка отлично работает и в рабочих, и в личных чатах. Например, при отправке важных #инструкций или фотографий с #котиками. Также с помощью хештегов можно отсортировать информацию в разделе «Избранное».

Блокировка приложения

В настройках конфиденциальности можно установить отдельный код-пароль, который не позволит открыть приложение, если вдруг ваш смартфон попадет в чужие руки.

Запись и прослушивание голосовых сообщений

Это можно делать быстро и тихо. Но как? Открываете нужный чат, подносите телефон к уху и после сигнала говорите все, что хотите сообщить собеседнику, потом опускаете телефон и жмете кнопку отправить. Точно так же можно прослушать полученное голосовое сообщение — просто поднесите телефон к уху. Теперь вы сможете спокойно слушать голосовые, не испытывая привычного раздражения, даже если у вас нет наушников под рукой, а вокруг толпа людей.