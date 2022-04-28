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1 час назад

Учёные обнаружили в Персидском заливе новый вид ската-орляка

Большая Азия

Новый вид ската открыт в Персидском заливе учеными из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил в среду информационный портал El-Balad.

Учёные обнаружили в Персидском заливе новый вид ската-орляка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, во время исследования и оценки ресурсов залива специалисты Агентства по охране окружающей среды эмирата Абу-Даби обнаружили новый вид хрящевых рыб. Эта разновидность очень напоминает представителей семейства орляковых скатов со срастающимися с головой грудными плавниками в виде ромбовидного плоского диска.

Однако обнаруженные особи имеют полосатую окраску, характерную скорее для карповых рыб вида орлиный гольян.

"Новый вид отличается большим количеством бледно-голубых полос на спине - до 8-10 штук, большим количеством рядов зубов и более коротким хвостом", - уточнили специалисты.

Считается, что насчитывается более 630 видов скатов, которые схожи с акулами хрящевой, а не костной основой скелета. Ареал их обитания достаточно широк - во всех морях и океанах от Арктики до Антарктики, включая тропики, при температуре воды от 1,5 до 30 градусов. Встречаются виды, живущие в пресной воде, на большой глубине и на мелководье. Размер тела ската колеблется от нескольких сантиметров до семи метров.

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