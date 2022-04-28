Большой адронный коллайдер поставил очередной рекорд

В середине апреля вновь задействовали Большой адронный коллайдер (БАД). Специалисты ускорили с помощью аппарата пару протонных пучков до рекордных показателей 6,8 ТэВ по каждому пучку.

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БАД является коллайдером частиц, достигающим в окружности порядка 27 километров. Он расположен на территории Швейцарии. Благодаря проекту был сделан ряд важных открытий, включая открытие бозона Хиггса десять лет назад. БАД отключали за время существования два раза для модернизации.