В Кремле заявили, что Twitter при Маске вряд ли станет свободнее

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сомневается, что после покупки основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском Twitter сервис микроблогов станет свободнее от цензуры.

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У представителя Кремля поинтересовались, как покупка Маском Twitter может сказаться на отношении российских властей к данной американской компании.

"Отношение России к этой компании основывается на деяниях этой компании, на цензуре этой компании, на репрессивных действиях в отношении клиентов этой компании, причем выборочных, на искажении информацией, на манипулировании информацией", - подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, теперь надо ждать и следить за ситуацией с сервисом микроблогов. Также Песков усомнился, что в социальных сетях Запада, может существовать "действительно, полноформатная, свободная палитра разных точек зрения".