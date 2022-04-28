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31 минуту назад

В Кремле заявили, что Twitter при Маске вряд ли станет свободнее

Газета.Ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сомневается, что после покупки основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском Twitter сервис микроблогов станет свободнее от цензуры.

В Кремле заявили, что Twitter при Маске вряд ли станет свободнее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У представителя Кремля поинтересовались, как покупка Маском Twitter может сказаться на отношении российских властей к данной американской компании.

"Отношение России к этой компании основывается на деяниях этой компании, на цензуре этой компании, на репрессивных действиях в отношении клиентов этой компании, причем выборочных, на искажении информацией, на манипулировании информацией", - подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, теперь надо ждать и следить за ситуацией с сервисом микроблогов. Также Песков усомнился, что в социальных сетях Запада, может существовать "действительно, полноформатная, свободная палитра разных точек зрения".

Ранее стало известно, что Маск потерял $29 млрд за сутки после новостей о покупке Twitter. Также Маск высказался против цензуры, выходящей за рамки закона.

Наука и техника,Илон Маск,Дмитрий Песков,SpaceX,
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