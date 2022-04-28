Нефтяные магнаты из Кувейта взяли на работу пермского робота

«Робот начал работу в офисе нефтяной корпорации Кувейта. Они может общаться на английском и арабском языках: поддерживать диалог, отвечать на вопросы, а также информировать сотрудников об анти-ковидных мерах и нововведениях организации», — отмечают в компании.