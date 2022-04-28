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1 час назад

Наномедицина приблизила врачей к победе над раком

Ferra.ru

Наномедицина развивается быстрыми темпами, и в последние годы она открывает всевозможные захватывающие возможности: новое исследование продемонстрировало, как можно использовать крошечные частицы в качестве механического лекарства внутри клеток, чтобы вызвать гибель раковых клеток, оставляя здоровые невредимыми.

Наномедицина приблизила врачей к победе над раком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это открытие - дело рук ученых из Национального исследовательского совета Испании, которые задались целью лучше понять, как механические сигналы могут определять судьбу отдельных клеток. Цитоскелет, придающий клеткам форму и структуру, в сочетании с мембраной образует механическую систему, которая может изменять функции клетки под воздействием физических сил.

Некоторые терапевтические средства, такие как химиотерапевтический препарат Паклитаксел, направлены на изменение этой механической функции и приводят к гибели клетки. Более глубокое понимание этих тонких систем может открыть еще больше возможностей и привести к созданию высокоэффективных методов лечения, уничтожающих раковые клетки изнутри.

Чтобы изучить эти возможности, исследователи разработали кремниевый наночип для дестабилизации клеточной механики во время клеточного деления, называемого митозом.

Работая с клетками рака шейки матки в лаборатории, ученые инкубировали их вместе с чипами в форме звезды и обнаружили, что они встраиваются в клетку с высокой скоростью. Около 90 процентов клеток, в которые были встроены устройства, показали признаки измененного клеточного цикла, причем примерно в половине из них деление клеток было задержано или заблокировано.

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