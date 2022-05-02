Пять лучших телескопов для начинающих астрономов

Наблюдение за звездами и планетами — одно из древнейших хобби в истории человечества. Но, как ни странно, с годами оно совсем не теряет актуальность. Наоборот, все больше людей начинают интересоваться изучением небесных тел. Но в этом деле никак не обойтись без телескопа, который обеспечит качественную картинку. Какой лучше выбрать, если вы только собираетесь сделать первый шаг навстречу звездам? В подборке «Рамблера» — пять лучших телескопов для новичков.

Фото: ТАСС ТАСС

LEVENHUK Skyline BASE 50T

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LEVENHUK Skyline BASE 50T послужит хорошей отправной точкой для вхождения в хобби, причем как для детей, так и для взрослых, пока еще не уверенных, стоит ли тратить немаленькие деньги на профессиональную аппаратуру. Это компактный, бюджетный телескоп, которым можно пользоваться прямо на балконе. Оптика достаточно мощная, чтобы рассмотреть Луну и ближайшие планеты Солнечной системы, пускай и не во всех подробностях. Набор комплектующих поможет новичкам освоить базовое техобслуживание.

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Discovery Sky Trip ST70

Discovery Sky Trip ST70 предлагает буквально все, что нужно для первых опытов по наблюдению за планетами. Компактный рефракторный телескоп позволяет рассмотреть все планеты Солнечной системы и некоторые звезды за ее пределами: изображение будет не таким детализированным, как на более профессиональных моделях, но и далеко не самым плохим. Более того, в комплект поставки Discovery Sky Trip ST70 входит рюкзак для транспортировки, адаптер для съемки фотографий на смартфон и небольшой справочник по астрономии.

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LEVENHUK Skyline Travel Sun 70

Неплохой вариант для наблюдений за городом, где световое загрязнение не помешает получить хорошую картинку. Благодаря специальной пленке через LEVENHUK Skyline Travel Sun 70 вполне можно изучать пятна на Солнце, а диагональная призма также позволяет использовать телескоп для наблюдений за другими объектами — например, животными. При помощи штатной оптики можно добиться довольно большого увеличения, но качество изображения при максимальном зуме ощутимо пострадает. Впрочем, начинающим не стоит об этом волноваться.

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Synta BK 1149EQ1

Synta BK 1149EQ1 — достойная опция для более опытных астрономов и тех, кто готов перейти на телескопы посерьезнее. При своих больших размерах он не так прост в транспортировке, как предыдущие варианты, однако впечатляющее фокусное расстояние вкупе с линзами позволяет разглядеть широкий спектр небесных тел. На Synta BK 1149EQ1 можно спокойно изучать фазы Юпитера, любоваться кольцами Сатурна и дальними галактиками. Да, конструкция крупногабаритная, но качественная и комфортная.

Sky-Watcher

Sky-Watcher BK 707AZ2

Наконец, одна из самых популярных моделей для новичков — Sky-Watcher BK 707AZ2. Он одинаково хорошо работает как в черте города, так и на природе: благодаря небольшим габаритам и малому весу его без труда можно взять с собой в любую поездку. При неплохой кратности зума через этот телескоп можно как следует рассмотреть лунные кратеры, пролетающие кометы и другие планеты Солнечной системы. Помимо этого, Sky-Watcher BK 707AZ2 неожиданно прост в использовании: регулировка плавная и отзывчивая, сборка и демонтаж инструмента не займут много времени.