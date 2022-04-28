В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
36 минут назад

Мужчину впервые вылечили от болезни Паркинсона с помощью импланта в мозг

Lenta.ru

Британские ученые из больницы Саутмид в Бристоле впервые вылечили мужчину от болезни Паркинсона с помощью импланта в мозг. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчину впервые вылечили от болезни Паркинсона с помощью импланта в мозг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Англичанин Тони Хоуэллс смог избавиться от двигательных нарушений, вызванных болезнью Паркинсона, с помощью вживленного нейроимпланта. Данная разработка глубоко стимулирует пораженные области мозга посредством электрических импульсов.

Ранее пациент был способен ходить не более чем 200 метров, но спустя год после операции он может передвигаться на расстояния до четырех километров, играть в гольф и быстро выполнять повседневные задачи.

На данный момент устройству необходимо поддерживать работоспособность с достаточно крупной батареей, которая находится в области груди и соединяется под кожей проводами с имплантом в мозгу. В дальнейшем специалисты планируют его доработать и создать более компактный аккумулятор, который будет находиться непосредственно в черепе.

В марте стало известно, что микрочип в мозгу 34-летнего парализованного мужчины позволил ему общаться силой мысли. Операцию проводила команда международных ученых из Германии и Швейцарии.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители