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29 минут назад

Частная космическая компания испытала необычный ракетный двигатель

Naked-Science.ru

Частная космическая компания Launcher впервые продемонстрировала полную тягу своего полностью напечатанного на 3D-принтере двигателя E-2. Launcher работает над созданием ракеты Launcher Light, которая будет выводить на орбиту полезную нагрузку до 150 килограмм.

Частная космическая компания испытала необычный ракетный двигатель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Камера двигателя E-2 полностью напечатана на 3D-принтере из медного сплава. Launcher использует принтер AMCM M4K для сборки частей двигательной установки.

Хотя ракету Launcher Light нельзя будет использовать повторно, компания надеется в будущем создать многоразовую версию с девятью двигателями и многоразовой первой ступенью.

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