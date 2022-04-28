Частная космическая компания испытала необычный ракетный двигатель

Частная космическая компания Launcher впервые продемонстрировала полную тягу своего полностью напечатанного на 3D-принтере двигателя E-2. Launcher работает над созданием ракеты Launcher Light, которая будет выводить на орбиту полезную нагрузку до 150 килограмм.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Камера двигателя E-2 полностью напечатана на 3D-принтере из медного сплава. Launcher использует принтер AMCM M4K для сборки частей двигательной установки.