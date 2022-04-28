В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
24 минуты назад

Зачем марсианский вертолет Ingenuity сфотографировал спускаемый модуль Perseverance?

Naked-Science.ru

Во время своего полета 19 апреля марсианский вертолет Ingenuity сфотографировал парашют и спускаемый модуль, которые помогли марсоходу Perseverance приземлиться внутри кратера Езеро на Красной планете 18 февраля 2021 года.

Зачем марсианский вертолет Ingenuity сфотографировал спускаемый модуль Perseverance?
Фото: REUTERSREUTERS

Фотографии сделаны не только для того, чтобы порадовать землян свежими снимками с поверхности Красной планеты, но ради научных целей. NASA и Европейское космическое агентство планируют проект по возврату собранных марсоходом образцов почвы Красной планеты на Землю, который, возможно, состоится уже в 2033 году.

Как сказал Ян Кларк из Лаборатории реактивного движения NASA:

«Изображения Ingenuity представляют другую точку зрения. Они либо подтвердят, что наши системы работали так, как мы думаем, либо предоставят информацию для инженеров, которую мы можем использовать для планирования возвращения образцов с Марса».

Во время 159-секундного полета 19 апреля Ingenuity сделал 10 фотографий корпуса спускаемого модуля и парашюта с разных ракурсов. Вертолет преодолел в общей сложности 360 метров.

Наука и техника,NASA,Европейское космическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители