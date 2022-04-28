Зачем марсианский вертолет Ingenuity сфотографировал спускаемый модуль Perseverance?

Во время своего полета 19 апреля марсианский вертолет Ingenuity сфотографировал парашют и спускаемый модуль, которые помогли марсоходу Perseverance приземлиться внутри кратера Езеро на Красной планете 18 февраля 2021 года.

Фото: REUTERS REUTERS

Фотографии сделаны не только для того, чтобы порадовать землян свежими снимками с поверхности Красной планеты, но ради научных целей. NASA и Европейское космическое агентство планируют проект по возврату собранных марсоходом образцов почвы Красной планеты на Землю, который, возможно, состоится уже в 2033 году.

Как сказал Ян Кларк из Лаборатории реактивного движения NASA:

«Изображения Ingenuity представляют другую точку зрения. Они либо подтвердят, что наши системы работали так, как мы думаем, либо предоставят информацию для инженеров, которую мы можем использовать для планирования возвращения образцов с Марса».